『宇宙にヒトは住めるのか』（林公代 著）旅行や出張なら「滞在」でいい。しかし生活の基盤をその土地に置くとなれば、それはもはや「居住」と呼ぶべき段階に入る。日々の営みや記憶が積み重なり、それ故に帰るべき場所と認識されてはじめてそこは居住地と言える。ヒトは地球以外、たとえば月で居住できるだろうか。【画像】人類は月で何を食べるのか？「意外な食べ物」も有力候補に…『宇宙にヒトは住めるのか』を見る著者が