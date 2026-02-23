◇ミラノ・コルティナ冬季五輪最終日閉会式（2026年2月22日ベローナ五輪アリーナ）ミラノ・コルティナ冬季五輪を締めくくる閉会式が22日（日本時間23日未明）、ミラノから約140キロ東のベローナで行われた。ベローナはシェークスピア「ロミオとジュリエット」の舞台として知られ、会場は古代ローマ時代の円形闘技場「ベローナアリーナ」。世界遺産での式典開催は五輪史上初となった。オペラにクラシック音楽が流れ、幻想