テレビ東京の竹崎由佳アナウンサー（33）が23日までに自身のインスタグラムを更新。久しぶりに再会したフリーアナウンサーとの2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「久しぶりに山本里菜ちゃんに会えました」と元TBSでフリーアナウンサーの山本里菜との2ショットを投稿した。「青学の学生時代に毎日通学していた渋谷なのにここ数年であまりに景色が変わっていて里菜ちゃんも私も駅の方向すらわからなくて笑っちゃい