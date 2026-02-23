2月23日は天皇誕生日。今の日本に生きる私たちにとって、この日は「祝日」として自然に受け止めている人も多いだろうが、その裏には一人の人間として歩んできた今上天皇の長い人生がある。今回は、徳仁陛下が誕生した1960年2月23日から、これまでの歩みを振り返ってみたい。 1960年2月23日、東京で生まれた徳仁親王（当時）は、父である明仁上皇、母である美智子さまの第一子として誕生した。戦後初の「国民に寄り添う皇室」を象