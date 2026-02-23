【ウィーン共同】ハンガリーのオルバン首相は22日、欧州連合（EU）が承認した900億ユーロ（約16兆4400億円）の対ウクライナ融資を阻止する考えをX（旧ツイッター）で表明した。ロシア軍の1月の攻撃でロシア産原油を欧州に運ぶ「ドルジバ・パイプライン」のウクライナ国内区間が損傷し、輸送が停止していることに反発。再開が容認の条件だとした。オルバン氏はハンガリーからウクライナへの軽油輸送を停止し、EUによる20回目の