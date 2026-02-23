1月下旬、都内のパーソナルジム。早朝から白のキャップに上下黒のトレーニングウェアを着用し、精力的に汗を流す男の姿があった。【写真多数】トレーニングに励む岡本和真「こう見えて真面目なんですよ（笑）」そうおどけつつもはにかむのは、大リーグ・トロント・ブルージェイズの岡本和真（29）だ。チームのフロリダキャンプに参加する直前、岡本は「週刊文春」の独占インタビューに60分にわたって応じた。岡本は