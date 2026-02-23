フリーアナウンサーの宇賀なつみ（39）が23日までに自身のインスタグラムを更新。ヘアアレンジショットを投稿した。自身のインスタグラムで「ベーコンエピみたいだね！！という話になった、ヘアアレンジです」とヘアアレンジショットを投稿した。「昨日今日はよく働きました。明日も朝から頑張ります。寒暖差が激しいので、皆さまどうかお気をつけて〜〜」と投稿を締めた。ネットでは「美しすぎ」「女子力アップ」「良い感