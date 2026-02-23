東京スカイツリーは23日、公式サイトを更新し、きのう22日に発生した展望台エレベーターの運行停止、閉じ込めの影響で総点検のため、23日を臨時休業すると発表した。【写真】トランプ大統領来日→東京スカイツリー・東京タワー・東京都庁が星条旗の色に同サイトでは2つの文書を発表。「東京スカイツリー展望台エレベーターの停止およびお客さま閉じ込めに関するお詫び」と題した文書では、「２０２６年２月２２日（日）２０時