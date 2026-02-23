シェラトン都ホテル大阪は、「プリンセスアフタヌーンティー 〜いちご×ラプンツェル〜」と「イースタースイーツ」を3月1日から4月30日まで開催する。童話「ラプンツェル」をテーマに、ラプンツェルの三つ編みをギモーヴで表現したグラススイーツ、ランタンに見立てたムース、魔女のヴェリーヌ、ティアラを乗せたトンカ豆とブルーベリーのムース、ラプンツェルのニース風サラダ、塔をイメージしたローストビーフのホットロールサン