66歳の誕生日を迎えられた天皇陛下（2025年撮影、写真：代表撮影／共同通信社）（つげ のり子：放送作家、皇室ライター）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]昭和100年の節目に迎えた66歳、陛下が担う「歴史の架け橋」2月23日、天皇陛下は66歳を迎えられた。今年は「昭和100年」の節目にあたる。政府は2026年（令和8年）を、昭和元年（1926年）から「満100年」と位置付け、「昭和の記憶を共有」し、「平和の誓いを継承」