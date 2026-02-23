フォロワー50万人以上を誇る人気TikToker・新谷あやか（31）が23日までに自身のインスタグラムを更新。大人な黒のノースリーブショットを投稿した。自身のインスタグラムで「大人レディな夜」と黒のノースリーブショットを投稿した。「すんごいーーブラウンのリップを買ってみました」と明かした。ネットでは「この健康美が好き」「大人の魅力が溢れ出てる」「美人」「エレガントビューティー」「世界に通用する美人さん」