プロ野球界には類まれなポテンシャルを秘めながら、その才能を眠らせている選手が大勢いる。筆者はそんな存在を「もったいない選手」と呼び、過去３回にわたり『web Sportiva』で取り上げてきた。シーズン開幕を前に、2026年最新版の「もったいない選手」を紹介したい。選考対象は、高卒は入団５年目以上、大卒・社会人その他は入団３年目以上の野手としている。投手は実力さえあれば野手よりもチャンスが多い性質のため、除外