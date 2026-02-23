3月1日（日）中山競馬場で行われる、第100回中山記念（G2・4歳上オープン・芝1800m）の登録馬は下記の通り。中山伝統の重賞。中距離重賞4勝のレーベンスティールなど17頭がエントリー。【毎日王冠】レーベンスティールが突き抜ける！サトノシャイニングは3着17頭がエントリーエコロヴァルツ57.0エヒト57.0オニャンコポン57.0カラマティアノス56.0サイルーン57.0サトノエピック57.0サンストックトン57.0シャンパン