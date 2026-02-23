「ばけばけ」（NHK）ではラフカディオ・ハーンをモデルとするヘブン（トミー・バストウ）が英語教師として招かれた熊本を去ろうとする。作家の工藤美代子さんは「熊本での収入はかなりの高額だったが、中学校の同僚との確執などがあったようだ」という――。※本稿は、工藤美代子『小泉八雲漂泊の作家ラフカディオ・ハーンの生涯』(毎日文庫)の一部を再編集したものです。写真＝photolibrary熊本大学五高記念館 - 写真＝photolib