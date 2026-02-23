楽天・前田健太インタビュー前編楽天に入団し、11年ぶりに日本球界に復帰した前田健太。昨年はマイナー（カブス傘下3Aアイオワ、ヤンキース傘下3Ａスクラントン）での生活が続くなど不完全燃焼で終わったが、東北の地で心機一転、巻き返しをはかる。キャンプでの順調な調整ぶりがうかがえる前田に、現在のコンディションやピッチングで意識していること、オープン戦で取り組んでいきたいことなどについて聞いた。キャンプで