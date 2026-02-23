ベイスターズ実力派ルーキーの現在地（後編）DeNAのドラフト２位ルーキー・島田舜也（東洋大）は、潜在能力を思えば１位指名されても不思議ではない大器だ。身長185センチ、体重95キロ。大学時点で最速155キロを計測しているが、東洋大の井上大監督は「170キロを投げるだけの伸びしろがある」と評していた。東洋大からドラフト２位で入団した最速155キロ右腕の島田舜也photo by Sankei Visual【一家揃って熱狂的なDeNAファン】