2023年は左脇腹の負傷でWBC不参加に【MLB】ジャイアンツ ー カブス（日本時間23日・スコッツデール）カブス・鈴木誠也外野手が22日（日本時間23日）、敵地・ジャイアンツとのオープン戦に「3番・中堅」で先発出場。初回先頭の第1打席で右前打を放つなど2打数1安打だった。途中交代後に報道陣の取材に応じ、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への思いを語った。鈴木は2大会連続で野球日本代表「侍ジャパン」に選出され