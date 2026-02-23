2月22日、帯広競馬場で行われた第47回チャンピオンカップを制したメムロボブサップは、通算収得賞金が1億1801万7500円に到達。これまでキンタローが保持していた1億1672万5000円を上回り、ばんえい競馬史上最高額を記録した。さらに今回の勝利で重賞勝利数は26勝となり、オレノココロの25勝を更新。ばんえい競馬における重賞最多勝記録も塗り替えた。メムロボブサップは2016年4月14日生まれの鹿毛馬。父ナリタボブサップ、母