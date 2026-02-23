155キロ直球が引き出すフォークの威力侍ジャパンにも選出されているロッテ・種市篤暉の“凄み”を、ロッテの建山義紀投手コーディネーターが明かした。侍ジャパンの宮崎合宿で鍛錬を積む右腕を2025年まで1軍投手コーチとして間近で見続けてきた指導者は「非常に逸材」だと評する。種市は2016年にドラフト6位でロッテに入団。昨季は24試合に登板して9勝8敗、防御率2.63。自己最多の161奪三振を記録し、先発ローテーションの軸と