「無痛分娩って、全然痛くないの?」「最初から麻酔を入れるの?」言葉の印象だけでイメージが先行しがちな無痛分娩。しかし実際は、“完全に痛みがゼロ”というより、痛みをコントロールして出産の負担を軽くする医療です。期待と現実のズレが大きいと「思っていたのと違った」と感じやすいからこそ、事前に“リアル”を知っておくことが大切。今回は無痛分娩のポイントをわかりやすく整理します。○「無痛分娩＝まったく痛くない」