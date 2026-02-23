2月22日、帯広競馬場で行われた11R・チャンピオンカップ（BG2・4歳上・ダ直200m）は、阿部武臣騎乗の1番人気、メムロボブサップ（牡10・ばんえい・坂本東一）が勝利した。2着にコマサンエース（牡10・ばんえい・金田勇）、3着にツガルノヒロイモノ（牡7・ばんえい・長部幸光）が入った。勝ちタイムは2:02.8（馬場水分1.5％）。2番人気で赤塚健仁騎乗、タカラキングダム（牡6・ばんえい・村上慎一）は、6着敗退。道中はキング