初月の売上は、わずか4104円だった。左利き用の道具を扱う「左ききの道具店」を営む加藤信吾さん、礼さん夫妻は、それでも「これはいける」と思った。人口の約10％しかいない左利きの市場。“10％の人のための店”は、いまや全国から客が訪れるまでに成長した。なぜこのニッチな分野で店を始めたのか。インタビューライターの池田アユリさんが、夫婦と店の軌跡を描く――。筆者撮影■ニッチすぎる「左利き」の道具店岐阜駅から車で