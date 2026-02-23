2月22日に行われたWIN5は3590票的中で、21万5180円の払戻しとなった。東京競馬場で行われた今年最初のG1・フェブラリーステークスは、コスタノヴァが連覇を達成。上位人気が順当な結果を残し、3500票を超える的中が生まれた。【フェブラリーS】コスタノヴァが連覇達成…1番人気ダブルハートボンドは3着堅調な結果に収まる1レース目阪神10R戎橋Sアイサンサン単勝2番人気2レース目東京10RベストR記念サクラファレル単勝1番人気