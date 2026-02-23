二十歳のとき、濱口竜介監督に声を誉められたという女優の唐田えりかさん。「『あなたのままで素晴らしい』と伝え続けてくれた人がいる人の声だ」という濱口監督の指摘に、真っ先に浮かんだのはおばあちゃんだったと言います。連載「面影」第10回後編では、人が自分らしくあるために、無条件の愛を注いでくれる存在の大切さが丁寧に綴られます。いつも手を振って見送ってくれた祖母は地元では元気で有名なくらい、パワフルなおばあ