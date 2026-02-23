養育費未払いによる「片親の貧困」に一石か2026年4月1日「民法等の一部を改正する法律（父母の離婚後等の子の養育に関する見直し）」が施行される。この法律は、父母の離婚した後の子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化している。その柱となるのが「共同親権制度」の導入だ。現在は、未成年の子供がいる夫婦が離婚する場合、父母のどちらか一方が親権者となる単独親権制が取られていた。離婚時、子供の親権