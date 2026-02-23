一般に「女子はおしゃべり好き」と考えられがちですが、実際には自分から話すのが苦手だったり、慣れるまでは緊張して無口になるという人も少なくありません。そんな女子と楽しくトークをするためには、どんな話題が良いきっかけになるでしょうか？そこで今回は「内気な女子から話題を引き出す８つの質問」をご紹介させて頂きます。【１】「休みの日って何してる？」その人の最近の行動パターンや交友関係、趣味など、話題を広げ