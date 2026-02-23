三島由紀夫賞や野間文芸新人賞など、数々の受賞歴を持つ古谷田奈月氏の新作『うた子と獅子男』は、その名の通り、2000年代初頭に居酒屋チェーン〈宵吉〉の松戸店で働いていた、〈仲町うた子〉と〈安原獅子男〉の物語である。フロア係のうた子は当時16歳で、ドリンクを一手に捌く獅子男も20歳そこそこ。2人はその少し前、路上で拙い恐喝の真似事をする〈不良の偽物〉うた子を獅子男が見かね、〈中学生を脅すんじゃなく、履歴書