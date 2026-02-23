突然ですが、「PER」の正式名称知っていますか？株式において重要な指標です。気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「株価収益率」でした！PERとは「Price Earnings Ratio（株価収益率）」の略称です。企業の株価が、その会社の利益に対して割高か割安かを判断するための指標の一つになります。計算式は「株価 ÷ 1株当たり利益（EPS）」です。一般にPERが高い場合は、将来の成長が期待されている企業と見られることが多く