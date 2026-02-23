2月23日の誕生日で66才になられた天皇陛下。陛下が41才のときにお生まれになった愛子さまは、小さい頃から"陛下大好き"だったご様子。ご誕生についての会見では、「皇太子さま（当時）は大変育児に私を助けてくださっていまして、大変子供のことを可愛がっていらっしゃるので、子供の方もお父さま大好きで大変なお父さまっ子でございます」と雅子さまが語られるほどだ。【写真を見る】愛子さま・1~24歳までの歩み天皇陛下と強