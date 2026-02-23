◆ミラノ・コルティナ五輪閉会式（２２日＝日本時間２３日未明、ベローナ・オリンピックアリーナ）第２５回冬季ミラノ・コルティナ五輪は２２日（日本時間２３日未明）、イタリア北部ベローナのオリンピックアリーナで閉会式が行われた。聖火が消える前に大会組織委員長のマラゴ氏、国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）のコベントリー会長がそれぞれスピーチ。マラゴ氏は約７分３０秒、コベントリー会長は約６分５０秒だった。