「日本を良くしたいオタク」小川淳也氏2月18日の特別国会で高市早苗氏が第105代総理大臣に選出された。首相指名選挙の衆院投票で高市氏の354票に次ぐ2位・50票を得たのが、野党・中道改革連合代表の小川淳也氏だ。いったいどんな人物か。香川で美容室を営む家庭に育ち、高校では野球部。東大から総務省官僚というエリートの道を捨てて政界入りした変わり種で、ベーシックインカムや北欧型高福祉国家を目指す政策論を綴った『日本改