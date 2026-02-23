続発するM＆Aトラブルへの対応を念頭に、中小企業庁は2026年度にM＆Aに関するアドバイザリー資格を創設する。こうしたなか、M＆A仲介大手が提案したスキームで損害を受けたとしてマイスホールディング（株）（TSRコード697622010、大阪府、以下、マイスHD）が2025年11月、損害賠償約1億2,000万円の支払いを求め、東京地裁に提訴したことが東京商工リサーチ（TSR）の取材でわかった。M＆A業界の関係者は、「業界のイメージに関