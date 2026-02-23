アマチュアゴルファーが目指すべき「圧力系スイング」とは！？ 体重移動は過度にしない身体のポテンシャルと練習時間に限りがあるアマチュアゴルファーは、ツアープロのスイングをコピーしても上手くいきません。アマチュアゴルファーが目指すべきスイングは、コンパクトなバックスイングから「加速の原理」を使ってボールに強い圧をかけ、効率的にボールを飛ばすことが可能な「圧力系