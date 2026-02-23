特集「キャッチ」です。福岡空港から入国する人の数が過去最多となる中で、違法なものを国内に持ち込もうとする動きは巧妙化しています。このうち、違法薬物の密輸を水際で食い止めているのが「麻薬探知犬」です。新人ハンドラーとともに、福岡空港での捜査に加わった麻薬探知犬がいます。 去年1年間の入国者数がおよそ459万人と、過去最多となった福岡空港。この福岡空港で、海外から持ち込まれる覚醒剤や大麻など違法薬