今日2月23日は、九州から近畿は晴れますが、黄砂が飛来する可能性があります。東海から東北は、午前中は雨や雷雨の所がありますが、午後は晴れる見込みです。北海道は朝晩を中心に雪や雨が降り、南よりの風が強く吹くでしょう。日本海側では暴風や高波に警戒してください。北海道の日本海側は暴風や高波に警戒北海道は前線の影響で、朝晩を中心に雪や雨が降り、南よりの風が強く吹くでしょう。特に、日本海側では夕方にかけて暴風