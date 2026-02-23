赤楚衛二が主演し、カン・へウォンがヒロイン役を演じるドラマプレミア23『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分）の第7話が今夜放送。大河（赤楚）とリン（カン・ヘウォン）が互いに未練を抱えながらも連絡は取らないまま季節はクリスマスへ突入する。【写真】赤楚衛二×カン・へウォン『キンパとおにぎり』第6話より本作は「ドラマプレミア23」シリーズで久々となるピュア・