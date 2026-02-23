◇オープン戦ホワイトソックス―ブルワーズ（2026年2月22日グレンデール）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）が22日（日本時間23日）、オープン戦のブルワーズ戦に「3番・一塁」で先発出場。2打数無安打で6回の守備から交代した。初回2死からの第1打席は、昨季メジャーデビューを果たしたローガン・アンダーソンの投じた初球、93.2マイル（約150.0キロ）直球を捉えることができず右飛に倒れ、1―2の4回無死からの第