アイドルグループ・日向坂46の松田好花が、22日深夜放送のテレ東系バラエティー『日向坂で会いましょう』（深1：20）に出演。「松田の卒業を祝いてぇか！大餅つき大会」と題した企画で、涙と笑いの同番組“卒業”となったが、小坂菜緒から“驚きの事実”が明かされる一幕があった。【写真】松田好花『ひなあい』卒業式卒業企画内で、春日俊彰が「みなさん、最後のコーナーがあります」と切り出すと、メンバーから松田に伝えた