現在放送中のNHKドラマ10『テミスの不確かな法廷』より、演出を担当する吉川久岳、山下和徳、相良健一、富澤昭文のオフィシャルコメントが公開された。 参考：【第5話解説】『テミス』が問う“地球人”としての在り方「助けて」を言える社会のために 本作は、「普通とは何か」「正義とは何か」を問いかけることをテーマとした法廷ヒューマンドラマ。ミラノ・コルティナ2026オリンピックの特別編成により放送を