花粉症に悩まされる人も多いようですが、発症する人としない人にはどのような違いはあるのでしょうか。また花粉症の人の中にも、年によって症状が異なるのはなぜでしょうか。粉症と風邪の違い、舌下免疫療法の効果など、気になる疑問に中島先生が詳しく答えます。 監修医師：中島 規幸（なかじまクリニック 院長） 昭和大学医学部卒業。獨協医科大学越谷病院耳鼻咽喉科入局、同局の助教も努める。その後、東埼玉総合病院耳鼻