リーグ・アン 25/26の第23節 ストラスブールとリヨンの試合が、2月23日04:45にスタッド・ラ・メノにて行われた。 ストラスブールはホアキン・パニチェッリ（FW）、マーシャル・ゴドウ（MF）、フリオ・エンシソ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリヨンはアブネル・ビニシウス（DF）、パベル・シュルツ（MF）、エンドリッキ（FW）らが先発に名を連ねた。 28分、リ