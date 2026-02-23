札幌・西警察署は2026年2月22日、器物損壊の疑いで札幌市西区の男（72）を逮捕しました。男は2022年2月22日の午後5時半ごろ、札幌市西区西野1条9丁目の路上で40代女性が運転する普通乗用車を杖で殴打して損壊させた疑いが持たれています。警察によりますと、男は車道を歩いていて、車で通りがかった女性が車を停めてクラクションを鳴らしたところ、男が杖で車を殴ってきたということです。2人に面識はなく、男は「相手の車が走り出