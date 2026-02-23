1993年（平5）Jリーグが開幕し、広島も凄い盛り上がりだった。サンフレッチェ広島は開幕戦でジェフ市原（現千葉）と対戦し、風間八宏のゴールなどで2―1で勝ったが、そこから調子が上がらなかった。第1ステージは6位、第2ステージは5位。ナビスコカップ（現ルヴァンカップ）は1次リーグ最下位の7位。チームの強化責任者だった私は「いい選手を集められた」と自信を持っていたが、考えていた通りにはならなかった。開幕直前にW