過酷な男社会・建設業界で、圧倒的な根性と「母性」を武器に現場を指揮する美人社長の素顔が明かされた。【映像】可愛すぎる鳶職人＆職人たちに振る舞う手作り弁当2月22日放送のABEMA『秘密のママ園』内のコーナー『のぞき見！隣のママ』では、福岡県で鳶（とび）職人として働きながら建設会社を経営する31歳のママ・優希さんに密着。SNSで「可愛すぎる鳶職人」としてバズり、スザンヌ似の美貌で注目を集める彼女だが、現場の