2025年2月、岩手県大船渡市で発生した山火事は市の面積の1割にあたる3370ヘクタールに延焼し、平成以降で国内最大規模となった。【映像】立ち上る巨大火柱…カメラが捉えた緊迫の瞬間なぜ被害は拡大したのか。その後の調査によって発生直後の約1時間が延焼拡大の鍵を握っていたことが見えてきた。近年全国で相次ぐ大規模な山火事。あの時、大船渡の山中でなにが起きていたのか。そして拡大を防ぐことはできなかったのか。残