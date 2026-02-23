ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪は22日（日本時間23日）の閉会式をもって熱戦に幕を下ろした。冬季で史上最多メダル24個と躍動した日本。次のスポーツ界のビッグイベントは、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）だ。ドジャース・大谷翔平ら超豪華メンバーの侍ジャパンが、連覇に挑む。連日、列島に感動を運んだ夢舞台が終わった。冬季史上最多のメダル24個、金は自国開催だった1998年長野に並ぶ5個。日の