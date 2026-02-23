ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪は22日（日本時間23日）にフィナーレを迎えた。閉会式には、日本出身の女優も登場。視聴者を驚かせていた。閉会式の序盤、オペラの登場人物たちが登場。「蝶々夫人」を演じたのは市川純だ。赤の鮮やかな緑の鮮やかな衣装に身を包み、ステージを彩った。女優として映画出演のほか、ハリー・ポッター・シリーズで吹き替えを担当するなど声優としても活躍。2025年大阪・関西万博に