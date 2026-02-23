ミラノ・コルティナ五輪閉会式ミラノ・コルティナ五輪は22日（日本時間23日）に閉会式が行われた。スピードスケート男子の森重航とフィギュアスケート女子の坂本花織が日本の旗手を務め、日本選手団も登場。前日のフィギュアスケート・エキシビションで不在だった20歳女子スケーターの姿もあり、ファンからは安堵の声が広がった。ミラノから東へ約140キロのベローナにあるローマ時代の円形闘技場で行われた閉会式。開会式と同