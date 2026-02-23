寒い時期に暖かい部屋で食べるアイスは格別。頑張った日のごほうびにアイスを選ぶ人も多いのでは？ 今回は【シャトレーゼ】で販売中の「新作アイス」をご紹介。季節限定や和風アイスなどをピックアップしたので、お気に入りを見つけてみて。 皮にもこだわりを感じる抹茶最中アイス 金と黒の高級感のあるパッケージが目を引くこちらは「濃い京都府産宇治抹茶最中 4個入」\594（税込）。このアイスのポイントは