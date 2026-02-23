もうすぐひなまつりの季節。子どものいる家庭では「ひな人形」を飾る家も多いのではないでしょうか。さて、ひな人形には様々な“アレコレ”があるそうですが、それについて筆者自身に知識があるかというと答えは「NO」。そこで株式会社倉片人形の倉片謙太郎（くらかた・けんたろう）さんに話を聞きました。☆☆☆☆●ひなまつり文化はいつからはじまった？歴史は平安時代まで遡ります。3月のはじめの巳の日に神に無病息災を願